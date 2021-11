Das hatte er sich sicherlich anders vorgestellt! Jan Köppen (38) sah sich heute Abend wieder von einer Vielzahl flirthungriger Single-Männer umgeben: Bei der "Boys, Boys, Boys"-Version von Take Me Out suchten 30 Buzzer-Boys nach dem Richtigen. Doch den hatte Kandidat Tommaso offenbar schon gefunden, bevor der erste Aspirant das Studio betrat: Er schmiss sich gleich mal an den arglosen Moderator ran!

"Ich kann mir Namen nicht so gut merken, deswegen gebe ich jedem einen Spitznamen aus einem Comic", beschrieb Tommaso seinen kleinen Spleen. Da bezog er Jan gleich mit ein! Denn obwohl er selbst eigentlich als Bambi bezeichnet werde, wolle er heute lieber Jolly Jumper sein: "Ich bin heute das Pferd, denn du siehst aus wie Lucky Luke. Und jetzt können wir gemeinsam losreiten!"

Obwohl er auf den offensiven Flirt nicht eingehen wollte, ließ der Moderator sich nicht lumpen: Aus dem Off wurde Jan wie durch Zauberhand ein Cowboyhut und ein Halm Stroh gereicht – mit den Requisiten posierte er in der Manier des berühmten Comic-Helden! "Das möchte ich aus jeder Stellung sehen", ließ Tommaso nicht locker.

TVNow/ Guido Engels "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen

United Archives GmbH Lucky Luke auf seinem Pferd Jolly Jumper

RTL / Guido Engels Moderator Jan Köppen mit den Kandidatin von "Take Me Out – Boys, Boys, Boys"

