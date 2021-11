Liebevolle Worte zum Geburtstag! Gerade erst wurden Bushido (43) und Anna-Maria Ferchichi (40) Eltern von Drillingen. Der Rapper könnte kaum stolzer auf seine Liebste sein und betonte dies bereits mehrfach in Interviews oder auf Social Media. Seit 2012 gehen die zwei gemeinsam durchs Leben. Heute wurde seine Ehefrau 40 Jahre alt. Ihren Ehrentag nahm Bushido zum Anlass, ihr eine süße Liebeserklärung zu machen.

Via Instagram meldete sich der "Sonnenbank Flavour"-Interpret bei seiner Community und machte auf den Geburtstag seiner Frau aufmerksam. "Ich liebe dich von ganzem Herzen und bewundere dich [...] in guten, wie in schlechten Zeiten, bin ich für dich da", hieß es in dem verliebten Beitrag. Darüber hinaus dankte er seiner Anna-Maria für die "drei wundervollen Mädchen", die sie ihm geschenkt hat.

Bushido sei sich sicher, dass "unsere Kinder die tollste Mama der Welt haben". Doch die beiden haben auch schon reichlich Erfahrung in der Kindererziehung. Mit ihrer Tochter Aaliyah, ihren Zwillingen Djibrail und Laila, Sohn Issa und Anna-Marias Sohn Montry aus einer vorherigen Beziehung haben die Eltern nun acht Kinder!

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Kreißsaal, November 2021

ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit drei ihrer Kinder

