Dieses Mutter-Tochter-Gespann kann sich wirklich sehen lassen. Vanessa Bryant (39) und ihr ältestes Kind, Natalia (18), mussten zusammen schon einiges durchmachen: Im Januar vergangenen Jahres starben Vanessas Ehemann Kobe Bryant (✝41) und Natalias Schwester Gianna (✝13) bei einem tragischen Helikopterabsturz. Trotz der tiefen Trauer widmete sich Vanessa weiterhin ihrem sozialen Engagement – deshalb besuchte sie nun auch zusammen mit der 18-Jährigen eine wohltätige Gala: Vanessa und Natalia legten auf dem roten Teppich einen beeindruckenden Auftritt hin!

Mutter und Tochter erstrahlten in rosafarbenen Outfits: Natalia in einem anmutig fallenden Abendkleid mit passender Tasche, während Vanessa den Red Carpet in einer ausgefallenen Glitzer-Robe mit viel Federn bestritt. Bei der Gala von "Baby2Baby" wurde die vierfache Mutter dieses Jahr für ihr Engagement bei der gemeinnützigen Organisation für Kinder in Not geehrt. "Die Großzügigkeit, die sie hinter den Kulissen für die Kinder in unserem Programm an den Tag legt, ohne viel Aufsehen zu erregen, macht [Vanessa Bryant] zur perfekten Verkörperung des Giving Tree Award", berichteten die CEOs der Organisation zuvor gegenüber People.

Für Natalia war das nun schon der zweite Auftritt auf dem roten Teppich in kurzer Zeit: Zuvor flashte das angehende Model bei der Met Gala mit seinem extravaganten Look. Damit feierte die junge Frau jüngst ihr Debüt bei dem bekannten Event.

Anzeige

Getty Images Kobe Bryant im Januar 2013

Anzeige

Getty Images Vanessa Bryant und Tochter Natalia bei der Baby2Baby-Gala

Anzeige

Getty Images Natalia Bryant auf dem Red Carpet der Met Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de