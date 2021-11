Knapper Sieg! Heute Abend trat Star-Koch Steffen Henssler (49) bei Grill den Henssler wieder in spannenden Duellen gegen bekannte TV-Gesichter an. Mit professioneller Unterstützung von Koch-Coach Martin Klein bereitet die Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (40) die Vorspeise vor, das TV-Gesicht Guido Cantz den Hauptgang und die Quiz-Ikone Jörg Pilawa (56) den Nachtisch. Bewertet wurden die Gerichte von der Jury rund um Reiner Calmund (72), Christian Rach (64) und Mirja Boes (50). Wer hat das heutige aufregende Kochduell gewonnen?

In der heutigen Folge der beliebten Sendung zauberten die Promis und Steffen ausgefallene Gerichte auf die Teller. Collien kochten gegen Steffen einen geräucherten Gewürz-Saibling mit Gurken-Dill-Raita und erzielte ein Unentschieden. Anschließend gewann der TV-Koch gegen Guido mit dem Secreto vom iberischen Schwein mit frittierter Aubergine im nächsten Duell. Jörgs Interpretation des Feta-Tiramisus mit roter Beete schlug im letzten Zweikampf die Kreation von Steffen. Mit 107 gegen 106 Punkte gewann das Trio am Ende ganz knapp gegen Steffen.

Neben den erzielten Punkten aus den Duellen konnten beide Parteien auch noch in kleinen Zwischen-Challenges sogenannte Extrapunkte erzielen. Diese verhalfen den Promis am Ende zum Sieg. Für den RTL-Spendenmarathon erzielte die Vox-Show 120.000 Euro plus zusätzliche 10.000 Euro von Steffen.

RTL / Frank W. Hempel Moderation Laura Wontorra und Profikoch Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

RTL / Frank W. Hempel Martin Klein und Jörg Pilawa bei "Grill den Henssler"

RTL / Frank W. Hempel Collien Ulmen-Fernandes, Guido Cantz, Jörg Pilawa und Coach Martin Klein bei "Grill den Henssler"

