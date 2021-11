Bella Hadid (25) lässt am Strand tief blicken! Am vergangenen Donnerstag war das Model zusammen mit Kendall Jenner (26) und Hailey Bieber (24) bei einer Hochzeit von Freunden am Miami Beach eingeladen. Paparazziaufnahmen zeigen, wie die Frauen der Zeremonie freudestrahlend beiwohnen. Danach blieb Bella vor Ort, um noch ein wenig auszuspannen. Dort sind einen Tag nach der Hochzeit diese heißen Bikinifotos der Beauty entstanden.

Da weiß man ja gar nicht, wo man zuerst hingucken soll! Bella genoss am vergangenen Freitag mit Freunden einen Nachmittag am Miami Beach. Die jüngere Schwester von Gigi Hadid (26) trug einen knapp geschnittenen Bikini mit Leopardenmuster. Der Zweiteiler bedeckte gerade mal die intimsten Stellen und ließ somit freie Sicht auf Bellas nackten Body zu. Die 25-Jährige ist megatrainiert, ihre Haut wirkt straff, Cellulite sucht man an ihrem Körper vergebens.

Aber auch schon bevor Bella ihre Kleidung abgelegt hatte, um im Meer zu planschen, sah sie total sexy aus. Zu ihrem Bikini-Oberteil kombinierte sie einen Mini-Rock, eine Bauchkette und einen Cowboy-Hut. Dass sie bei diesem Fashion-Auftritt kein Problem damit hatte, von den Fotografen abgeknipst zu werden, überrascht da wohl nicht wirklich.

MEGA Bella Hadid, November 2021

MEGA Bella Hadid im Bikini, November 2021

MEGA Bella Hadid am Miami Beach

