Dieser Film geht gerade so richtig durch die Decke. "Army of Thieves" ist ein Prequel zu dem Zombie-Film "Army of the Dead" und erschien Ende Oktober auf Netflix. Und in der Hauptrolle mit dabei: Matthias Schweighöfer (40)! Der stand auch schon für den ersten Teil des Thrillers als Ludwig Dieter vor der Kamera und führte nun bei dem neuen Streifen sogar Regie. In über 90 Ländern war Matthias' neuer Film auf Platz eins der Netflix-Charts – aber ist er besser als der erste Teil?

Während sich bei "Army of the Dead" alles um die laufende Zombie-Apokalypse drehte, geht es im Vorgänger vor allem um eins: Safes knacken. Dazu wird der mittelständige deutsche Bänker Ludwig Dieter (gespielt von Matthias) in ein internationales Team von höchst Kriminellen berufen, die die größten Tresore des Landes knacken wollen. Da sind Spannung und tollpatschige Situationen vorprogrammiert! Neben Matthias als Safeknacker sind unter anderem auch seine Freundin Ruby O. Fee (25) und Game of Thrones-Star Nathalie Emmanuel (32) mit dabei.

Aber wie kommt der Film im Netz an? "Army of Thieves" hält sich wacker in den oberen Rängen der weltweiten Netflix-Charts, doch auf Instagram fallen die Meinungen gemischt aus. "Geht gar nicht, hab nach 20 Minuten schnell ausgemacht", schrieb ein User unter einem Post von Netflix. Ein weiterer war da anderer Meinung: "'Army of the Dead' war besser, aber das Spin-off war mega gut." Was sagt ihr: Findet ihr "Army of Thieves" besser als den ersten Teil? Stimmt ab!

Army of Thieves - Produktionsfotos Nathalie Emmanuel, Matthias Schweighöfer, Ruby O. Fee in "Army of Thieves" auf Netflix

Instagram / rubyofee Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im November 2021

Getty Images Matthias Schweighöfer bei der Premiere der zweiten "You Are Wanted"-Staffel

