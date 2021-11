Britney Spears (39) ist endlich wieder frei. Die Sängerin lebte 13 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69). Monatelang kämpfte sie bereits vor Gericht um das Ende der Vormundschaft. Nachdem ihr Vater schon vor einigen Wochen in dieser Position ersetzt worden war, erklärte die zuständige Richterin die Vormundschaft am Freitag endgültig für beendet. Nun gibt es die ersten Aufnahmen von Jamie seit dem Urteilsspruch.

Wie HollywoodLife berichtet, waren Jamie und seine Ex-Frau, Britneys Mutter Lynne Spears, bei der virtuellen Anhörung am Freitag anwesend. Im Anschluss fuhr der 69-Jährige zu einem Holzlager in seiner Heimatstadt Kentwood. Dort entstanden diese Paparazzibilder, die Daily Mail vorliegen. Die Aufnahmen zeigen Jamie in sehr legerer Kleidung und locker plaudernd bei dem Holzlager – und das noch am selben Tag, an dem Britneys Vormundschaft offiziell beendet wurde.

Britney selbst feierte ihren Sieg am Freitag direkt mit einigen Social-Media-Posts. "Guter Gott, ich liebe meine Fans so sehr, es ist unglaublich. Ich glaube, ich werde den Rest des Tages einfach nur weinen. [...] Ich kann es verdammt noch mal nicht glauben! Noch mal... heute ist der beste Tag aller Zeiten!", freute sie sich.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2021

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

Getty Images Britney Spears bei den VMAs 2016

