Nach Gewaltvorwurf: Britney Spears Söhne vermissen Opa Jamie

In der Familie Spears hängt seit einigen Jahren der Haussegen schief. Berichten zufolge soll der Vater der "Circus"-Interpretin seinem Enkelsohn Sean Preston (18) gegenüber vor ein paar Jahren handgreiflich geworden sein. Doch wie Page Six berichtet, fließt zwischen Jamie (72) und Britneys (42) Söhnen wohl kein böses Blut mehr: "Die Jungs vermissen ihren Großvater. Sie haben ihm verziehen", erklärt ein Insider. Ebenso sei die einstweilige Verfügung aufgehoben, die ihm untersagt hatte, Kontakt zu den beiden aufzunehmen.

Kevin Federline (46) – der Vater der beiden Jungs – behauptete 2019, Jamie und sein Sohn seien in einen Streit geraten, bei dem der mittlerweile 72-Jährige die Hand an Sean Preston gelegt hatte. Er habe damals eine Tür aufgebrochen, um zu seinem Enkel zu gelangen und diesen daraufhin gepackt. Aber wie es scheint, ist der Vorfall Schnee von gestern – und der 18-Jährige sowie sein Bruder Jayden (17) haben laut TMZ mittlerweile sogar wieder Kontakt zu ihrem Opa. Es heißt, die Teenager stehen in regelmäßigem Kontakt mit ihrem Familienmitglied und planen einen kurzen Trip nach Louisiana, um ihn zu besuchen.

Bei Britney sieht es da aber anders aus: Wie eine Quelle gegenüber OK! offenbarte, habe die Sängerin mit ihrem Vater sowie ihrer Schwester Jamie Lynn Spears (33) abgeschlossen. Sie hatte den beiden unterstellt, während der Vormundschaft aus ihrem Leid Kapital geschlagen zu haben. "Britney kann sich nicht einmal vorstellen, was nötig wäre, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen", machte der Informant deutlich und fügte hinzu: "Es interessiert sie wirklich überhaupt nicht."

