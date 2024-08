Wird Britney Spears ihrem schwer kranken Vater beistehen?

Die Beziehung zwischen Britney Spears (42) und ihrem Vater Jamie (72) ist nach ihrem Vormundschaftsstreit eingefroren – oder etwa doch nicht? In der Vergangenheit hatte der 72-Jährige immer wieder mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einem gefährlichen Darmdurchbruch und einer Nierenerkrankung musste ihm im vergangenen Jahr nach einer lebensbedrohlichen Infektion auch noch ein Bein amputiert werden. Der schlechte Gesundheitszustand ihres Vaters soll bei Britney nun gemischte Gefühle hervorrufen. "Sie ist traurig deswegen, aber es fällt ihr nicht so leicht, ihm zu vergeben und zu vergessen, wie er ihr Leben zerstört hat", verrät ein Insider gegenüber In Touch und führt fort: "Es ist eine extrem komplizierte und schmerzhafte Situation."

Dass ihre entfremdeten Söhne Sean Preston (18) und Jayden (17) sich dazu entschieden haben, die Beziehung zu ihrem Großvater aufrechtzuerhalten – und das trotz eines Streits, der dazu führte, dass Jamie der Kontakt zu den Jungs für mehrere Jahre verboten wurde – soll die Situation für Britney noch schmerzhafter machen. "Es tut ihr weh, dass ihr Vater ihren Söhnen wichtiger ist als sie selbst. Es ist ein Tritt in den Hintern", verrät die Quelle weiter. Wie OK! Magazine im August 2019 berichtete, habe der 72-Jährige bei dem Streit eine Tür eingetreten, um zu Sean Preston zu gelangen und diesen daraufhin "geschüttelt". Der Junge soll bei dem Vorfall keine sichtbaren Verletzungen davongetragen haben. Dennoch soll Jamie sich auch nicht gewehrt haben, als der Kindsvater, Kevin Federline (46), auf eine einstweilige Verfügung drängte.

Sean Preston und Jayden leben heute mit ihrem Papa und dessen neuer Frau auf Hawaii. Zu ihrer Mutter sollen sie sich im Moment keinen weiteren Kontakt wünschen, auch wenn Britney Versuche anstellt, ihnen wieder näherzukommen. Wie Kevin im Interview erzählte, habe das bizarre Verhalten der "Toxic"-Interpretin dazu geführt, dass ihre Söhne sich von ihr abwenden. Der ehemalige Popstar teilt bekanntlich gerne skurrile Tanzvideos und sexy Schnappschüsse von sich im Netz. "Es ist hart. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es als Teenager heutzutage ist, zur Schule zu gehen", äußerte sich der 46-Jährige mitfühlend. Auch zu ihrer Mutter Lynne (69) und ihrer Schwester Jamie Lynn (33) liegt die Sängerin seit dem Ende ihrer Vormundschaft im Clinch und hat lange böse gegen sie im Netz gewettert.

Getty Images Jamie Spears, Vater von Popstar Britney Spears

Getty Images Sean Federline, Britney Spears und Jayden Federline im Jahr 20213

