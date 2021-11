Kader Loth (48) und ihr Mann Ismet Atli haben konkrete Nachwuchspläne! Dass sich die Reality-TV-Darstellerin Kinder wünscht, ist lange kein Geheimnis mehr. Wegen ihrer Endometriose-Erkrankung musste sie sich vor knapp drei Jahren jedoch die Gebärmutter entfernen lassen. Sie selbst kann also nicht mehr schwanger werden und denkt seitdem mit ihrem Liebsten über andere Wege nach, Eltern zu werden. Vor allem der Gedanke einer Adoption steht im Raum. Inzwischen hat das Paar diesbezüglich sogar ziemlich genaue Vorstellungen!

Auf dem "Helene Fischer – Ein Abend im Rausch"-Event in Berlin verriet Kader gegenüber Promiflash: "Wir planen, ein Pflegekind zu adoptieren. Das wird nächstes Jahr in Angriff genommen." Da sie und Ismet beide bereits über 40 Jahre alt sind, sei eine Adoption sehr schwierig. Doch Kader habe eine Freundin, die in einer Kinderstiftung mit Kindern aus schwierigen Verhältnissen arbeite. "Dort werden wir in Begleitung des Jugendamtes die Kinder besuchen. Als Vorbereitung darauf suchen wir jetzt auch eine Dreizimmerwohnung", erklärte die gebürtige Berlinerin genauer.

Sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass Kader selbst keinen Nachwuchs mehr bekommen kann, fiel anfangs vor allem Ismet schwer. "Er zeigt leider zu wenig Mitgefühl und Verständnis für meine Situation!", beschwerte sich die ehemalige Kampf der Realitystars-Darstellerin in einem Promiflash-Interview 2018. Mittlerweile hat sich seine Einstellung aber offenbar geändert.

ActionPress/ Future Image Ismet Atli und Kader Loth bei der Premiere von "Helene Fischer – Ein Abend im Rausch" in Berlin

ActionPress Kader Loth und Ismet Atli bei "Künstler gegen Aids – Die Gala 2019"

RTLZWEI/Karl Vandenhole Reality-TV-Queen Kader Loth

