Rebel Wilson (41) verrät ihr Erfolgsrezept! Im vergangenen Jahr verblüffte die Schauspielerin ihre Fans mit ihrer Disziplin. Dank gesunder Ernährung und viel Bewegung verlor die Darstellerin satte 35 Kilo und gewann dafür nicht nur ein neues Lebensgefühl, sondern tat auch ihrer Gesundheit einen Gefallen. Andere will sie nun ebenfalls zu diesem Schritt motivieren. Jetzt verriet Rebel auch, wie sie ihr neues Gewicht halten kann!

Mit Today Health sprach die 41-Jährige über ihren erschlankten Körper – und die Gefahr des Jojo-Effekts. Dafür, dass die verlorenen Kilos nicht wieder auf den Hüften landen, hat Rebel jedoch eine Lösung. "Es geht einfach darum, den Körper in Bewegung zu halten und das Blut in Wallung zu bringen", erklärte der Pitch Perfect-Star. Dafür sei noch nicht einmal immer eine knallharte Sporteinheit nötig: "Ich habe das Gefühl, dass die Leute manchmal denken, dass man seinen Körper wirklich hart trainieren muss, um Ergebnisse zu erzielen, aber als normaler Mensch ist das Gehen einfach so gesund für einen."

Doch nicht nur die Aussicht auf neue Energie hatte Rebel angespornt, Gewicht zu verlieren. Auch ihr bisher unerfüllter Kinderwunsch hat dabei eine Rolle gespielt. "Ich habe in den letzten zwei Jahren eine Fruchtbarkeitsreise durchgemacht und hoffe, dass ich irgendwann eine eigene Familie haben kann", erzählte die Filmbekanntheit offen im Interview mit Stellar.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de