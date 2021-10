Dieser Erfolg kann sich sehen lassen! Es ist inzwischen ein offenes Geheimnis, dass Rebel Wilson (41) 2020 zu ihrem "Jahr der Gesundheit" machte. Das nahm sich die Pitch Perfect-Darstellerin auch zu Herzen: Sie sportelte fleißig, ernährte sich gesünder und präsentierte ihre beeindruckenden Zwischenergebnisse auch öfter mal im Netz. Aus ihren geplanten zwölf Monaten sind inzwischen jedoch fast 24 geworden. Nun enthüllt die Schauspielerin auch die genaue Zahl, die sie seit dem Beginn ihrer Abnehmreise verloren hat.

In der australischen Frühstückssendung Sunrise sprach Rebel detailliert über ihre Fitness-Fortschritte und nannte das Kind endlich beim Namen: "Durch meine große Umstellung letztes Jahr habe ich, glaube ich, etwa 35 Kilo abgenommen." Sie hat seit ihrem letzten Gewichtsupdate im Juni also nochmals fast fünf weitere Kilo purzeln lassen. Dass die 41-Jährige jetzt deutlich weniger auf die Waage bringt, hat sich auch auf ihre Gesundheit ausgewirkt: So ging es ihr noch nie so gut wie jetzt, wie ihr Arzt ihr vergangene Woche nach ihrem jährlichen Check-up mitteilte. "Ich bin stolz auf mich", schilderte die Blondine.

Ihre bessere Gesundheit wiederum habe sich auch positiv auf ihre Karriere ausgewirkt. Die gebürtige Australierin verkrafte lange Drehtage und Jetlags jetzt wesentlich besser als vorher. "Es ist viel einfacher", freute sie sich. Ein weiterer Bonus: Durch ihren Abnehmerfolg ist Rebel der Erfüllung ihres Kinderwunsches jetzt einen Schritt näher gekommen.

Anzeige

Instagram / rebelwilson/ Rebel Wilson

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, "Pitch Perfect"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de