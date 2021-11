Sie wollen heiraten! Taylor Lautner (29) ist seit drei Jahren mit seiner Freundin Taylor Dome zusammen. Der Schauspieler lernte die Influencerin durch seine jüngere Schwester Makena kennen. Die beiden Frauen sind beste Freundinnen. Am Wochenende veröffentlichte der Twilight-Star dann die freudigen Neuigkeiten auf Instagram: Er hat um Taylors Hand angehalten. "11. November 2021, und einfach so gehen alle meine Wünsche in Erfüllung", schrieb er zu einem Foto, das ihn mitten beim Antrag zeigt.

