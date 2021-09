Was für ein Auftritt! Kobe Bryants (✝41) Tochter Natalia (18) hat bei der Met Gala ihr Red-Carpet-Debüt gegeben. Mit ihrem ausgefallenen Kleid zog die Tochter des verstorbenen Basketballstars alle Blicke auf sich. Die 18-Jährige will jetzt als Model durchstarten und unterschrieb Anfang des Jahres ihren ersten Vertrag bei der Agentur IMG. Für ihren ersten großen Schritt in die Welt der Mode suchte Natalia sich nun das legendäre Event von Anna Wintour (71) aus.

Bei der Met Gala am Montag begeisterte Natalia in einer spektakulären Robe des Designers Conner Ives, der sie auf das Event begleitete. Vor allem die außergewöhnliche Ballonform des Kleides war ein wahrer Blickfang. Auf dem roten Teppich offenbarte das Nachwuchsmodel gegenüber E! News: "Ich freue mich so und bin gleichzeitig total nervös! Ich bin so froh, dass Anna Wintour mir erlaubt hat, dieses Kleid von Conner Ives zu präsentieren." Für Natalia fühle sich das Event wie ein Traum an, und sie habe sich unglaublich darüber gefreut, es live miterleben zu dürfen.

Mama Vanessa Bryant (39) wurde ganz sentimental und postete vor dem Event auf Instagram: "Ich erinnere mich noch an das Gefühl, wie ich meine Erstgeborene zur Grundschule gebracht habe, und jetzt geht sie zu ihrer ersten Met Gala." Sie könnte wohl kaum stolzer auf ihre älteste Tochter sein.

Getty Images Natalia Bryant und Conner Ives auf der Met Gala 2021

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant mit ihren Töchtern Gianna und Natalia (r.), Juli 2016

Getty Images Natalia Bryant auf dem Red Carpet der Met Gala 2021

