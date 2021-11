Der Rosenkrieg zwischen Ioan Gruffudd (48) und Alice Evans (50) geht in die nächste Runde! Anfang des Jahres hatte der Schauspieler nach 14 Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern die Scheidung von seiner Frau eingereicht – ein Schock nicht nur für Fans und Freunde des Paares, sondern auch für seine Gattin selbst. Die Trennung machte der Vampire Diaries-Darstellerin schwer zu schaffen, während ihr Ex offenbar gleich zur nächsten Frau übergegangen ist. Zuletzt teilte Alice immer wieder öffentlich gegen ihn aus. Jetzt beleidigte sie auch Ioans neue Freundin ganz offen im Netz.

Die 50-Jährige ließ ihre Wut auf Bianca Wallace nun via Twitter raus – und zwar in Form gleich mehrerer fieser Tweets. In einem Beitrag zeigte Alice ein Foto, das die Brünette von sich und deren Hund veröffentlicht hatte, und kommentierte es sarkastisch: "Wie man eine gute Mätresse ist, Part eins: Teile keine dummen Fotos, auf denen du halb nackt bist und dein Gesicht bearbeitet hast, aber dennoch deine Pferdezähne zeigst. Was für ein Schwachsinn. Und dann schläfst du auch noch mit meinem Ehemann...", ätzte die Schauspielerin gegen Ioans Neue.

In einem weiteren Tweet schrieb Alice: "Wisst ihr, was gruselig ist? Bianca Wallace hat schon vor Monaten immer wieder Fotos von unserer kleinen Familie gelikt, bevor sie sich reingedrängt und den Vater verführt hat." Weiter stichelte sie: "Das zeigt, dass sie wohl einfach nicht warten konnte." Was sagt ihr dazu, dass Alice ihren Ärger so öffentlich austrägt? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / ioangruffudd Schauspieler Ioan Gruffudd und seine Freundin Bianca Wallace

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd, Schauspieler

Getty Images Alice Evans auf einem Event in Hollywood im April 2014

