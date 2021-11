Blake Lively (34) und Ryan Reynolds (45) genießen eine Date-Night – zu dritt! Seit über zehn Jahren sind die beiden Schauspieler ein Paar und haben sich in dieser Zeit einiges aufgebaut. Nach ihrer Traumhochzeit bekamen die Gossip Girl-Beauty und der Komödien-Held drei Töchter. Jetzt nahmen sich die beiden einen Abend Auszeit vom Familienleben und gingen zu einer Party – und zwar mit BFF Taylor Swift (31) im Schlepptau!

Was für ein cooles Dreiergespann! Aktuelle Paparazzibilder zeigen Blake und Ryan sowie die Musikerin am Sonntag in New York. Gemeinsam waren die drei auf dem Weg zu einer After-Show-Party der Show Saturday Night Live, in der Taylor zuvor aufgetreten war. Für den Anlass schmissen sich die Promis mächtig in Schale: Ryan überzeugte in einer schicken Kombi aus blauem Mantel, weißem Hemd und blauer Krawatte, seine Frau strahlte farblich passend in einem blauen Cocktailkleid, das ihre Kurven bestens in Szene setzte. Taytay hingegen wählte einen Oversize-Blazer in Hahnentritt-Optik.

Das Powerpaar und der Popstar sind bereits seit Jahren eng befreundet. Die Sängerin widmete den Kindern von Blake und Ryan sogar einige ihrer Songs – und erwähnte sie zuletzt erst in ihrer Dankesrede bei den Grammy Awards: "Ich will James, Inez und Betty danken. Und auch ihren Eltern, die die zweiten und dritten Personen sind, denen ich jeden neuen Song, den ich schreibe, vorspiele!"

Backgrid / Action Press Ryan Reynolds, Blake Lively und Taylor Swift, November 2021

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Blake Lively in New York, November 2021

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

