Sandra Janina (22) ahnte offenbar schon vorher, auf wen sie bei Temptation Island V.I.P. treffen würde! Die ehemalige Love Island-Kandidatin stellt sich gemeinsam mit ihrem Freund Juliano Fernandez dem absoluten Treuetest. In der Sendung treffen die zwei Turteltauben auf einige bekannte Gesichter – so etwa auf Sandras Ex Henrik Stoltenberg, der mit seiner neuen Freundin Paulina Ljubas (24) ebenfalls teilnimmt. Gegenüber Promiflash verriet die Blondine jetzt: Sie vermutete bereits, dass das Paar ebenfalls bei der Show mitmacht!

"Ich habe damit gerechnet", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash. Spätestens nachdem die zwei Turteltauben ihren Fans im Netz mitgeteilt hatten, dass sie sich einen Urlaub ohne Instagram-Content gönnen, sei bei Sandra der Groschen gefallen – und dementsprechend sei es für sie auch keine große Überraschung gewesen, dass Henrik und Paulina in dem Format ebenfalls dabei sind. "Mir ging nur durch den Kopf, dass ich da absolut keinen Bock drauf habe", meinte die 22-Jährige.

Das dürfte ihre Fans nicht sonderlich verwundern: Schließlich lieferten sich Sandra und der Politikerenkel nach der Trennung einen heftigen Rosenkrieg im Netz: Sogar seine neue Freundin Paulina machte sich über sie lustig! Trotzdem suchte die Influencerin in der Fremdgeh-Show bereits am ersten Abend das Gespräch mit der Ex-Köln 50667-Darstellerin: "Ich bin auf Paulina zugegangen, weil ich keine Lust auf diesen ganzen Zickenkram hatte." Stattdessen habe sie die Streitigkeiten direkt aus der Welt schaffen wollen.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

