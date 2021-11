Grund zur Freude bei den Fans von Justin Bieber (27)! Mitte März veröffentlichte der Sänger sein aktuelles Album "Justice" und schaffte es damit direkt an die Spitze der amerikanischen Charts. Auch in Deutschland landete er mit seiner Platte in den Top Ten. Im Mai gab Justin dann den Verkaufsstart seiner gleichnamigen Welttournee bekannt. Und nun überraschte der Sänger seine Fans mit weiteren Terminen, darunter auch welche in Deutschland!

Gleich fünfmal haben die deutschen Fans des "Peaches"-Interpreten die Chance, ihr Idol live auf der Bühne zu erleben. Die Termine seiner "Justice"-Welttournee postete Justin auf Instagram. 2023 wird er in Hamburg, Köln, Frankfurt, Berlin und München zu sehen sein. Unter seinem Beitrag zeigen sich die Follower des 27-Jährigen sprachlos vor Freude. So schrieb eine Userin: "In Köln!" Zudem fügte sie ihrem Kommentar einen schockierten Smiley hinzu. Eine weitere schrieb: "Omg... wir gehen hin, oder?"

In den vergangenen Wochen machte Justin aber weniger wegen seiner Musik von sich reden. Stattdessen standen er und seine Ehefrau Hailey (24) hauptsächlich aufgrund ihrer anfänglichen Eheprobleme im Fokus der Öffentlichkeit. Denn über diese hatten sie zuletzt vermehrt in verschiedenen Podcasts gesprochen.

Getty Images Justin Bieber bei den MTV Video Music Awards, 2021

Getty Images Justin Bieber bei den Grammy Awards in L.A. im Februar 2016

Getty Images Justin und Hailey Bieber auf der Met Gala 2021

