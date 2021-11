Wie hat Mathias Kreiss die Stimmung zwischen seinen Hofdamen wahrgenommen? Der Bio-Landwirt begab sich bei Bauer sucht Frau auf die Suche nach seiner Mrs. Right und hat sich die 23-jährige Melina und die 34-jährige Sabrina auf seinen Hof eingeladen. Die beiden schienen jedoch schon von Beginn an miteinander auf Kriegsfuß zu stehen: Melina preschte immer wieder vor, was Sabrina wiederum ziemlich unangenehm fand. Damit setzten sie aber nicht nur sich gegenseitig, sondern auch Mathias unter Druck!

Im Gespräch mit Bauernreporter Ralf für das Magazin Extra erklärte der 32-Jährige: "Es gibt ja Leute, denen das gefällt. Meistens lernst du dich unter Stress ja besser kennen. Ich war auch gestresst." Doch wie kam es überhaupt dazu, dass die Lage so angespannt war? Sabrina verriet, dass die Hofwoche einfach eine Extremsituation gewesen sei, weil man die ganze Zeit miteinander verbringe: "Das ist ein unfassbarer Druck." Außerdem sei Melina eine ganz andere Person als sie, was ihrer Meinung nach rückblickend aber auch gar nicht schlimm sei. "Jeder macht das auf seine Art und Weise", fasste die Schleswig-Holsteinerin zusammen.

Melina räumte zudem ein, dass in der Sendung manche Sachen auch einfach falsch rübergekommen seien. Sie hatte zu Mathias beispielsweise gesagt: "Ich würde alles mit dir machen". Das sei aber ganz anders gemeint gewesen. Die Mutter eines Kindes stellte klar, dass sie dem Bayern damit nur klarmachen wollte, dass sie sich für die Hofarbeit nicht zu schade sei.

