Netflix gewährt einen ersten Blick auf Lindsay Lohans (35) neuestes Projekt! Die US-Amerikanerin hatte sich in den vergangenen Jahren von der Schauspielerei zurückgezogen – umso mehr erfreute sie im Mai ihre Fans mit diesen tollen Neuigkeiten: Sie werde für den Streamingdienst bald wieder vor der Kamera stehen! In diesem Monat ist die Produktion des Weihnachtsfilms gestartet. Doch einige Fans müssen bei Lindsays erstem Auftritt in ihrer Rolle zweimal hinsehen!

Netflix hat auf Instagram ein erstes Bild des Streifens veröffentlicht – darauf sind Lindsay und ihr Co-Star Chord Overstreet (32) zu sehen. Der Anblick der 35-Jährigen wird in der Kommentarspalte zum meistdiskutierten Thema: "Ich habe nicht gedacht, dass das Lindsay Lohan ist. Oh mein Gott, sie sieht umwerfend aus", schreibt ein User begeistert. "Und wer davon ist Lindsay Lohan? Ich sehe sie nicht", witzelt ein weiterer.

Variety gab vor ein paar Monaten erste Details über die Handlung preis. Lindsay spielt eine "frisch verlobte, verwöhnte Hotelerbin", die nach einem Skiunfall ihr Gedächtnis verliert und einen attraktiven, mittelständischen Lodge-Besitzer kennenlernt. Der Release ist für das kommende Jahr angesetzt.

Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de