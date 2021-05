Es ist schon eine ganze Weile her, dass Lindsay Lohan (34) auf der Leinwand zu sehen war. Nachdem die Darstellerin dank ihrer Doppelrolle in "Ein Zwilling kommt selten allein" zum Kinderstar wurde, in Teenagerjahren neben Jamie Lee Curtis (62) in "Freaky Friday" spielte und mit ihrer Hauptrolle in "Girls Club" an diesen Erfolg anknüpfte, kehrte sie der Schauspielerei zuletzt weitestgehend den Rücken. Das soll sich nun jedoch wieder ändern: Schon bald soll Lindsay für eine Netflix-Produktion vor der Kamera stehen!

Wie Variety berichtet, wird die 34-Jährige in einem Netflix-Weihnachtsfilm zu sehen sein. Der Titel des Streifens ist zwar noch nicht bekannt, doch dafür die Rolle, in die der "Freaky Friday"-Star schlüpfen wird. Lindsay wird eine "frisch verlobte, verwöhnte Hotelerbin", die nach einem Skiunfall an Amnesie leidet, spielen. Diese findet sich kurz vor Weihnachten in der Obhut eines attraktiven, mittelständischen Lodge-Besitzers und seiner frühreifen Tochter wieder. Die Produktion soll im November starten. Ab wann die romantische Komödie zu sehen ist, wurde allerdings noch nicht verraten, ebenso wenig wie die restlichen Mitwirkenden.

Womöglich könnte Lindsay zudem bald wieder in eine ihrer berühmtesten Rollen schlüpfen: Angeblich sollen die Macher von "Girls Club" an einer Fortsetzung des kultigen Teenie-Streifens arbeiten. Was genau dahinter steckt, ist zwar nicht bekannt, für die rothaarige Beauty steht jedoch fest: "Es wäre mir eine Ehre, ein Teil davon zu sein."

United Archives GmbH Lindsay Lohan in "Ein Zwilling kommt selten allein", 1998

SIPA PRESS / ActionPress Lindsay Lohan auf der Fashion Week in Paris

SIPA PRESS/ ActionPress Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert und Rachel McAdams am Set von "Girls Club"

