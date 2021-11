Tom Kaulitz (32) trägt seine Liebste offenbar auf Händen! Seit 2019 ist der Tokio Hotel-Star mit der Model-Mama Heidi Klum (48) verheiratet. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Die Eheleute unterstützen sich gegenseitig, wo sie nur können – darum begleitet der Musiker seine Herzdame natürlich auch beim Germany's next Topmodel-Dreh auf Mykonos. Dort scheint Tom sich so gut um Heidi zu kümmern, dass sie keinen Finger mehr rühren muss!

In ihrer Instagram-Story teilte Heidi jede Menge Eindrücke ihres Tages. Unter anderem filmte sie auch ihren Ehemann dabei, wie er die Knöpfe an ihrem Hosenschlitz zuknöpfte. Damit aber nicht genug! Daraufhin bestiegen Tom und seine Partnerin ein Flugzeug – die Blondine stieg aber nicht selbst ein, sondern ließ sich von ihrem Schatz in die Maschine tragen. "Dieses Mal habe ich nicht die Fähre genommen", schrieb das Model zu dem Instagram-Post.

Die 48-Jährige leidet nämlich unter Flugangst – aber auch darum hat sich ihr Mann wohl gekümmert, wie in einer weiteren Instagram-Story zu sehen ist. Im Flieger versorgte der Gitarrist seine Angebetete nämlich mit reichlich Schnaps, um ihre Angst zu lindern.

Instagram / heidiklum Heidi Klums Hosenschlitz

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im November 2021

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den Golden Globe Awards 2019

