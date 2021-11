Da haben sich viele Fernsehzuschauer gewundert! In der vergangenen Woche ging mit Unbreakable – Wir machen Dich stark! ein neues Format an den Start. Darin stellen sich Promis ihren größten Ängsten. Mit dabei waren neben anderen Mimi Fiedler (46), Eric Stehfest (32) und Jasmin Tawil (39). Eigentlich vielversprechend, doch nach der ersten Folge verschwand die Show plötzlich aus dem TV-Programm! Promiflash hat beim Sender nachgehakt, wie es mit "Unbreakable" weitergeht.

"Die neue Life-Coaching-Realityshow 'Unbreakable' hat viele Menschen bewegt, am vergangenen Mittwoch jedoch nicht genügend TV-Publikum gewonnen", hieß es auf Promiflash-Anfrage. Die digitalen Abrufzahlen seien jedoch ermutigend, sodass die Show als Stream auch weiterhin verfügbar sei. Und auch im TV soll noch nicht Schluss für die Sendung sein: "Für die weitere lineare Ausstrahlung suchen wir einen geeigneten neuen Sendeplatz."

Auch die ehemalige Let's Dance-Profitänzerin Ekaterina Leonova (34) nahm an dem TV-Experiment teil. Dafür ging sie mehrfach an ihre persönlichen Grenzen: "Es waren schon einige Dinge dabei, die mir wirklich schwerfielen und bei denen ich über meinen Schatten springen musste. Situationen, in denen ich geweint habe und mich wie ein Häufchen Elend gefühlt habe."

RTL / Matea Smolcic Mimi Fiedler bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

RTL / Matea Smolcic Eric Stehfest bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

RTL Ekaterina Leonova bei "Unbreakable"

