Haben die Coaches es in diesem Fall übertrieben? Mimi Fiedler (46) wagt bei Unbreakable – Wir machen Dich stark! das TV-Experiment: Sie stellt sich gemeinsam mit anderen Prominenten ihren größten Dämonen. Im Falle der einstigen Tatort-Darstellerin ist das ihre überwundene Alkoholabhängigkeit. In der Sendung schilderte die Schauspielerin ihren jahrelangen Kampf gegen die Krankheit. Dabei ging Mimi jetzt an ihre Grenzen – und darüber hinaus.

Um Mimi aus der Reserve zu locken, hatte sich das psychologische Team des Formats einen besonderen Kniff überlegt: In einem völlig dunklen Raum, der deswegen den Namen Blackbox trägt, sollte die ehemalige Unter uns-Darstellerin die Chance bekommen, über sich selbst nachzudenken. "Du hast dort kein Licht und es kann sein, dass dein eigener Herzschlag das Einzige ist, was du hörst", stimmte Nadja Petranovskaja die 46-Jährige auf die Prüfung ein.

Bereits nach wenigen Minuten in dem Raum begann Mimi zu schluchzen: "Ich wurde in dieser Box sofort zurück katapultiert." Nach einer knappen Dreiviertelstunde in völliger Finsternis brach sie die Aufgabe ab – ihr war nämlich übel geworden! Sie rannte quer über den Hof und erbrach sich in der Toilette. Psychologin Nadja ordnete das im Nachgespräch als einen reinigenden Vorgang ein.

Anzeige

RTL / Matea Smolcic "Unbreakable"-Psychologin Nadja Petranovskaja

Anzeige

Instagram / ___missmimi___ Mimi Fiedler, Schauspielerin

Anzeige

RTL / Matea Smolcic Mimi Fiedler bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de