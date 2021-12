Das Experiment ist geschafft! In der TV-Show Unbreakable – Wir machen Dich stark! waren in den vergangenen Wochen zehn Promis an ihre Grenzen gegangen. Eric Stehfest (32), Mimi Fiedler (46) und Co. hatten tief in ihre Seele geblickt – und dabei ihre düstersten Ängste und Erfahrungen mit den Zuschauern geteilt. Nach der Sendung gaben die Stars nun ein Update: So sehr hat die Sendung ihr Leben verändert!

In der finalen Folge der Show sprachen die Kandidaten in kurzen Videobotschaften über ihr neues Leben. Boxerin Susianna Kentikian (34) erklärte: "Ich habe durch 'Unbreakable' gelernt, wieder disziplinierter zu sein!" Das konnte auch Schauspieler Christian Kahrmann (49) bestätigen – er fühle sich stärker und gelassener und könne sich besser konzentrieren. "Jetzt, einige Wochen nach 'Unbreakable', fühle ich mich kraftvoll", schilderte Eric. Seine Frau Edith konnte das bestätigen: "Ich hätte nicht erwartet, dass Eric freier und auch leichter und lustiger wiederkommt!"

Für Eric war das Experiment "Unbreakable" voller Emotionen gewesen. In der Sendung sprach der Schauspieler offen über die Vergewaltigung seiner Frau. Für die Musikerin nahm er an der Show teil: "Damit ich bereit bin, als Ehemann meiner Frau zur Seite zu stehen und mich auch für ihre Themen zu wappnen!"

