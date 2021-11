Monika Sozanska spricht bei Unbreakable – Wir machen Dich stark! über ihre traumatische Fehlgeburt. Bei einer Challenge in Folge zwei der Show schreit sie in den Himmel hinauf und bittet ihr ungeborenes Kind darum, ihr zu verzeihen. Zurück im Camp fragt sie Teamkollege Marvin Linke (29), ob sie über ihren Verlust sprechen möchte. Beim gemeinsamen Lagerfeuer wagt sie schließlich den Schritt und öffnet sich der Gruppe. Die Olympionikin erzählt unter Tränen, dass sie selbst ihre Fehlgeburt eingeleitet hatte.

Am Lagerfeuer blickt die Degenfechterin auf die schwierigste Zeit ihres Lebens zurück. Sie habe damals an Silvester einen Mann kennengelernt und sei ein paar Wochen später ungeplant schwanger geworden. Nach einem kurzen Schockmoment habe sie sich jedoch auf ihr Baby gefreut: "[Es war] im Grunde ein Glücksfall für mich, weil mir ein Baby einen neuen Sinn fürs Leben gegeben hat". Nach fünf Monaten kam dann der Schlag: Ihr Kind würde mit einer Chromosomenstörung und "weiteren Abnormalitäten" geboren werden, hatte ihr damals der Arzt diagnostiziert. Es sei kaum überlebensfähig gewesen.

Daraufhin hatte man ihr geraten, eine Abtreibung in Erwägung zu ziehen. Schweren Herzens stimmte sie zu, das Baby absichtlich zu verlieren. "Da schlägt ein Herz und dann macht man das Licht aus. Das war die schwerste Entscheidung meines Lebens", offenbart sie in der Show weinend. Als Abschluss der Lagerfeuer Challenge haben die Kandidaten die Möglichkeit ihre schmerzhaften Erfahrungen hinter sich zu lassen. Mit den Worten: "Ich habe mich entschieden meinen Sohn zu den Engeln zurückzuschicken. Ich lasse das jetzt los und bin frei von Schuldgefühlen und von Schmerz. Ruhe in Frieden, mein Engel", nahm Monika endgültig Abschied.

Getty Images Monika Sozanska bei den Olympischen Sommerspielen in London im Juli 2012

RTL / Matea Smolcic Monika Sozanska, "Unbreakable"-Kandidatin

Instagram / monika_sozanska Monika Sozanska, Degenfechterin

