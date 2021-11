Seltenes Update aus Andrew Garfields (38) Liebesleben! Der Amazing Spider-Man-Star hält seine Romanzen stets streng aus der Öffentlichkeit heraus – deshalb ist auch nur wenig darüber bekannt. Gerüchten zufolge soll der Schauspieler schon seit rund zwei Jahren mit Model und Medizinstudentin Christine Gabel zusammen sein. Viele Beweise gab es dafür nie. Doch jetzt wurden Andrew und Christine zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet!

Das Paar besuchte am Montag die Premiere seines neuen Musical-Films "Tick, Tick... Boom!" in New York. Zwar liefen die beiden nicht zusammen über den Red Carpet, aber sie wurden von Paparazzi erwischt, als sie das Event gemeinsam verlassen haben: Andrew und Christine gingen Hand in Hand und mit einem glücklichen Strahlen in den Augen aus dem Gebäude. Sie scheinen kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe machen zu wollen!

Statt mit seiner Freundin lief Andrew mit seinen Co-Stars über den roten Teppich. Zu dem Cast von "Tick, Tick... Boom!" gehören einige hochkarätige Schauspieler wie High School Musical-Darstellerin Vanessa Hudgens (32) und X-Men-Beauty Alexandra Shipp (30). Für diesen Anlass kleidete Andrew sich in einen schicken blau-schwarzen Anzug.

Anzeige

Backgrid / ActionPress Andrew Garfield und Christine Gabel

Anzeige

Backgrid / ActionPress Andrew Garfield und Christine Gabel in New York

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Tick, Tick... Boom!"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de