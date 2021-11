Haben sich in der Show Freundschaften entwickelt? Bei #CoupleChallenge kämpften Marlisa und ihr Partner Fabio gegen andere Promipaare um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Zwischenzeitlich ging es im Camp ziemlich heiß her, und der sonst so ruhige Italiener ließ sich sogar zu einem veritablen Wutausbruch hinreißen. Mittlerweile mussten die beiden die Sendung verlassen. Promiflash verrieten sie, mit welchen Ex-Mitstreitern sie noch in Kontakt stehen.

Mit Cedric Beidinger verbindet die beiden ehemaligen Temptation Island-Teilnehmer zwar schon eine längere Freundschaft. In der Sendung sei er ihnen aber noch mehr ans Herz gewachsen, erzählten Marlisa und Fabio im Promiflash-Interview: "Cedric ist mittlerweile wie Familie für uns geworden." Auch mit den beiden Bieri-Schwestern Carmen und Michelle hätten sie weiterhin einen regen Austausch.

Außerdem stünden sie auch nach der Show noch mit Maria Lo Porto in Kontakt, fügten Marlisa und Fabio hinzu. Darüber hinaus hat der neu gewonnene Freundeskreis anscheinend auch gemeinsame Pläne: "Wir überlegen sogar, bald mal zusammen wegzufahren."

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2021

RTL / Frank Beer Michelle und Carmen Bieri, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

RTL / Frank Beer Maria Lo Porto, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Überrascht es euch, zu wie vielen ehemaligen Mitstreitern die beiden noch Kontakt haben? Ja, schon etwas... Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



