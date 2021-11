Für Daniela Büchner (43) ist heute ein besonders schwerer Tag: Genau vor drei Jahren verlor die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ihren geliebten Mann Jens Büchner (✝49). Der Ballermann-Sänger war am 17. November 2018 nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Ihre gemeinsamen Kinder, die Twins Diego Armani und Jenna Soraya, waren damals erst zwei Jahre alt. Zum dritten Todestag teilte Danni nun einen herzzerreißenden Post auf Social Media.

"Es ist unbeschreiblich, drei Jahre, 36 Monate, 1096 Tage ohne dich! Wir können bis heute nicht in Worte fassen, wie sehr du uns fehlst. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an dich denken", schreibt Danni auf Instagram zu einem rund einminütigen Schwarz-Weiß-Video, in dem Jens mit den Zwillingen tanzt. Die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin bedauere es sehr, dass ihr Partner nicht mehr miterleben kann, wie ihre Kinder groß werden und jeden Tag dazulernen.

Die mittlerweile fünfjährigen Geschwister Diego und Jenna sprechen tatsächlich selbst sehr viel über ihren berühmten Papa, wie Danni außerdem erzählte: "Alles, was ich ihnen sagen kann, ist, wie wundervoll du warst und wie sehr du sie liebst. Unseren Kindern wird es an nichts fehlen, weil du von oben auf sie achtest und ich hier mein Bestes gebe." Der Verlust schmerze die Auswandererfamilie "noch so wie am ersten Tag", wie ihr verwendeter Hashtag noch unterstrich.

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Kindern

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Influencerin

