Nun ist es traurige Gewissheit: Am Samstagabend ist Jens Büchner im Alter von nur 49 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben. Freunde, Kollegen und zahlreiche Promis trauern um den Goodbye Deutschland-Star. Schon seit Wochen gab es Gerüchte, dass es dem Auswanderer nicht gut gehe. Inzwischen ist auch die Todesursache bekannt. Sein Management hatte vor Kurzem bestätigt: Der Schlagersänger verstarb an den Folgen von Lungenkrebs. Seine Diagnose kannte er aber angeblich schon länger!

Gegenüber Bild offenbarte sein Manager nun, warum der Schlagersänger die Wahrheit über seinen Gesundheitszustand so lange für sich behalten hatte: "Jens wollte mit seiner Krankheit niemandem zur Last fallen. Deshalb hat er so lange geschwiegen." Doch schon lange bevor man ihm seine Beschwerden ansehen konnte, soll der Sänger in der Gewissheit gelebt haben, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Tatsächlich kam der erste Verdacht auf Lungenkrebs bereits vor ein paar Jahren auf – allerdings wurde die Diagnose damals letztendlich als falsch verworfen, wie der Musiker 2017 im Dschungelcamp verraten hatte. Nach Informationen der Zeitung habe der Krebs in der Zwischenzeit jedoch in seinem Körper gestreut und Metastasen gebildet.

In den sozialen Medien haben Stars wie Bert Wollersheim (67), Melanie Müller (30) oder Natascha Ochsenknecht (54) bereits ihr Beileid bekundet. "Ich bin in Gedanken bei der Familie, aber den Verlustschmerz kann man nicht nehmen", lauteten die tröstenden Worte, die Schlagerkollegin Melanie an Jens' Frau und seine Kinder richtete.

Starpress/WENN.com Jens Büchner, Reality-TV-Star

Starpress/WENN.com Jens Büchner

Meister,Marco/ActionPress Jens Büchner in Bremen

