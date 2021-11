Adele (33) gewährt einen seltenen Einblick in ihre Zukunfts- und Familienplanung! Im Moment rollt die britische Musikerin auf musikalische Weise Erlebnisse aus der Vergangenheit auf: In ihrem neuen Album "30", das am Freitag veröffentlicht wird, verarbeitet die britische Musikerin nämlich unter anderem die Scheidung von ihrem Ehemann Simon Konecki (47). Mit dem Unternehmer hat die "Hello"-Interpretin den neunjährigen Sohn Angelo. Aber will Adele in Zukunft eigentlich noch weiteren Nachwuchs?

Im Rahmen des CBS-Formates "One Night Only" plauderte Adele jüngst mit Oprah Winfrey (67) – und die Talkshow-Legende sprach die Erfolgsmusikerin auch auf ihren Kinderwunsch an. "Ich bin auf jeden Fall offen dafür", betonte die "Easy On Me"-Sängerin daraufhin und fügte hinzu: "Ich hätte gerne mehr Kinder." Allerdings wäre es für die Freundin des Sportagenten Rich Paul (39) auch kein Weltuntergang, wenn sie in Zukunft nicht noch einmal Mutter werden würde – immerhin habe sie ja schon ihren Angelo.

Und für das Mutter-Sohn-Gespann stand im Rahmen des TV-Konzertes auch ein wirklich ganz besonderer Tag an – Angelo hat seine Mama nämlich zum ersten Mal live auf einer Bühne singen gehört. "Ich war noch nie in meinem Leben so nervös", schrieb Adele nach dem Auftritt auf Twitter.

Oprah Winfrey und Adele, November 2021

Adele, Musikerin

Adele Adkins, Musikerin

