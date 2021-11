Wird Leni Klum (17) auch in der kommenden Staffel von Germany's next Topmodel wieder zu sehen sein? In wenigen Monaten geht die beliebte Castingshow von und mit Modelmama Heidi Klum (48) in eine neue Runde – mittlerweile sogar schon zum 17. Mal. In der vorherigen Staffel wurde die Chefjurorin bei den Dreharbeiten von ihrer Tochter Leni begleitet – wird der Teenager auch bei den neuen Folgen mit von der Partie sein?

"Meine Tochter arbeitet gerade unheimlich viel und geht gleichzeitig auch noch zur Schule", verriet Heidi in einem Interview mit Gala. Die 17-Jährige sei aktuell in ihrem letzten High-School-Jahr angekommen, bevor es danach für sie auf dem College weitergeht. Ob da auch noch Platz für GNTM ist? "Wir gucken mal, vielleicht haut es ja hin und sie kommt vorbei für eine Folge", deutete Mama Heidi an und schmunzelte dabei.

Die Dreharbeiten für die neuen Folgen sind jedenfalls schon in vollem Gange. Via Instagram gab die 48-Jährige zuletzt einige Einblicke hinter die Kulissen. Dabei stellte sich heraus, dass neben einem Wiedersehen mit Starfotograf Rankin auch Heidis Ehemann Tom Kaulitz (32) erneut mit von der Partie sein wird.

Instagram / leniklum Leni Klum bei der About You Fashion Show in Berlin im September 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Tochter Leni

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den Golden Globe Awards 2019

