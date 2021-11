Die Dreharbeiten zur neuen Germany's next Topmodel-Staffel sind in vollem Gange! Im kommenden Jahr wird Heidi Klum (48) zum bereits 17. Mal ein Mädchen zur Siegerin ihrer Castingshow küren. Nachdem die vergangene Staffel in Deutschland gedreht worden war, ging es für Heidi und ihre Modelanwärterinnen dieses Mal wieder ins warme Ausland. Aktuell werden die neuen Folgen in Griechenland gedreht. Im Netz gibt die Modelmama zahlreiche Einblicke hinter die Kulissen.

Heidis Instagram-Profil ist aktuell voll mit Fotos den GNTM-Dreharbeiten. Wie in den vergangenen Staffeln auch ist natürlich auch Ehemann Tom Kaulitz (32) am Set dabei. Ihr neuester Post lässt zudem erahnen, dass jetzt der Trailer, der vor jeder Folge abgespielt wird, abgedreht wurde: In dem kurzen Clip bewegt die 48-Jährige sich in einem blauen Anzug verführerisch am Strand. Auch die erste Gastjurorin hat Heidi bereits verraten: Es ist Kylie Minogue (53)!

Freuen können die GNTM-Fans sich außerdem auf ein Wiedersehen mit einem altbekannten Gesicht des Formats. Auf einem Foto posiert Heidi mit dem Fotografen Rankin. Und dieses Shooting scheint es in sich zu haben: Die vierfache Mutter trägt lediglich Glitzer-Unterwäsche und eine Netzstrumpfhose. Gut möglich, dass auch ihre Mädchen in ähnlich heißen Looks abgeknipst werden.

Tom Kaulitz und Heidi Klum im November 2021

Kylie Minogue

Heidi Klum und Rankin bei den Dreharbeiten zur 17. "Germany's next Topmodel"-Staffel

