Mit diesen Entscheidungen hatten Sandra Janina (22) und Juliano wohl nicht gerechnet! Aktuell testet das Paar bei Temptation Island V.I.P. seine Treue. Bevor es allerdings in die getrennten Villen auf der Insel der Versuchung ging, mussten sich die beiden für jeweils einen Single entscheiden, der sie verführen soll. Im Interview mit Promiflash verrieten die beiden nun: Sowohl Sandra als auch Juliano waren mit der Wahl nicht gerade zufrieden!

Vor dem Einzug in die Männervilla entschied sich Juliano für Verführerin Sandra. Wie dachte seine Liebste darüber? "Seine Wahl war okay für mich, sie sah freundlich aus und machte dort noch einen vernünftigen Eindruck", plauderte die Blondine gegenüber Promiflash aus. Auch die gleiche Haarfarbe ließ Sandra kalt, da ohnehin die Mehrheit der Single-Ladys blond war – einen Haken gab es allerdings: "Dass sie auch Sandra hieß, hat mich aber richtig gestört!" Dabei hat Juliano doch nicht allein wegen der Haarfarbe und des Namens seine Entscheidung gefällt: "Sie hat mir optisch zugesagt und hat einfach eine sehr positive Ausstrahlung gehabt!", begründete er seine Wahl.

Doch was hielt der Muskelprotz eigentlich von Sandras Verführer? Die Beauty entschied sich jedenfalls für Hottie Miguel – er sieht Juliano vom Typ her sogar etwas ähnlich. Ob gerade das für Juliano ein Dorn im Auge ist? "Wenn ich ehrlich bin, klar auf jeden Fall", verriet der ehemalige Are You The One?-Kandidat. Zudem sei Miguel auch noch der Heißeste in der Runde. "Auf der anderen Seite finde ich es allerdings auch wieder gut, da sie ja auch getestet werden soll, und wenn ich danach sehe, dass nichts passiert ist, weiß ich, dass ich ihr zu 100.000 Prozent vertrauen kann und diese Beziehung bis zu unserem Lebensende halten kann", machte Juliano deutlich.

Alle Infos zu "Temptation Island V.I.P." auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank Fastner Juliano Fernandez und Sandra Janina

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Mai 2021

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Juliano und Sandra Janina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de