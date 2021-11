Treibt Henrik Stoltenberg es bei Temptation Island V.I.P. etwa auf die Spitze? Der Influencer stellt in dem Fremdgehformat seine Beziehung mit Paulina Ljubas (24) auf die Probe. Ob er den Treuetest besteht, ist aber noch ungewiss. Immerhin hatte der TV-Casanova schon bei seiner Love Island-Teilnahme mit seinem wechselhaften Flirt-Verhalten auf sich aufmerksam gemacht: Erst stieg er mit Aurelia Lamprecht ins Bett und ließ sie kurz danach abblitzen, dann angelte er sich Sandra Janina (22) – die er später wiederum ebenfalls abservierte. Der Verführer Alexander Korte vermutet, dass Henrik auch jetzt einigen Frauen schöne Augen machen wird!

Gegenüber Promiflash plauderte Alex aus, dass er wegen Henriks Verhalten in anderen Formaten davon ausgehe, dass er Paulina nicht treu sein wird. "Mir war von Anfang an klar, dass er Scheiße bauen wird, die Frage war nur, was und wie schlimm", erklärte der 26-Jährige. Er vermute allerdings auch, dass Paulina es ihm heimzahlen wird, wenn sie das mitbekommt. Zudem betonte der einstige "Take Me Out XXL"-Teilnehmer: "Paulina und Henrik kamen wie ein glückliches Paar rüber, man hat ihnen das Misstrauen aber angemerkt und dass sie Angst haben, dass der andere was anstellen könnte."

Und wie denkt er über Paulina? Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin habe auf Alex einen sehr guten Eindruck gemacht! Sie sei sehr nett und ihm vom ersten Moment an sympathisch gewesen. "Paulina wäre vom Charakter her komplett mein Typ Frau, aber vom Aussehen her eher nicht", verriet der Hesse.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Anzeige

Instagram / alex.korte Alexander Korte, Reality-TV-Kandidat

Anzeige

RTL / Frank Fastner Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de