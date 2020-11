Sie spricht endlich Klartext! Henrik Stoltenberg fand bei Love Island in Sandra Janina seine Traumfrau. Im Finale verließen die beiden als glückliches Couple die Liebesvilla auf Mallorca. Doch zurück in der Realität, lief es für das einstige Traum-Duo nicht ganz so rosig: Sandra machte vor wenigen Tagen öffentlich, dass sie sich von Henrik getrennt hat. Gegenüber Promiflash erklärt die Beauty nun, was in ihrer Romanze mit dem Casanova tatsächlich schiefgegangen ist!

Im Interview mit Promiflash erklärt Sandra, dass dem Personal Trainer wohl die Aufmerksamkeit nach "Love Island" zu Kopf gestiegen sei. "Er hat jetzt viel zu viel um die Ohren, um sich auf eine Frau – geschweige denn eine Beziehung – zu konzentrieren. Bei mir hat er sich nur gemeldet, wenn ich ihm fünfmal geschrieben habe. Er hat einfach lieber Zeit mit allen anderen verbracht als mit mir", erzählt die Blondine im Gespräch.

Erst vor wenigen Wochen hatten sich die beiden das erste Mal nach der Kuppelshow wiedergesehen – doch auch da hatte Sandra bereits ein ungutes Gefühl. "Unser Wiedersehen war schön, jedoch hatte ich da auch schon das Gefühl, dass einiges andere ist. Zu dem Zeitpunkt hatte ich allerdings noch die Hoffnung, dass sich der ganze Trubel wieder legen wird", gibt sie weiter preis.

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Henrik Stoltenberg und Sandra Janina, Oktober 2020

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, "Love Island"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Sandra Janina und Henrik Stoltenberg im Oktober 2020 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de