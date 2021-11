Was planen Tyler (17) und Marc Terenzi (43) da nur? Den Teenager und das einstige Boyband-Mitglied verbindet eine gemeinsame Leidenschaft: die Musik. Doch nicht nur vonseiten seines Vaters bekam Tyler sein Gesangstalent in die Wiege gelegt – seine Mutter Sarah Connor (41) ist seit rund 20 Jahren erfolgreich im Musikgeschäft tätig. Jetzt will auch Tyler als Sänger durchstarten, und sein Papa greift ihm dabei unter die Arme.

Auf Social Media postete der 17-Jährige seit einigen Wochen immer wieder Cover von bekannten Songs – jetzt stand er zusammen mit seinem Vater im Tonstudio. Auf Instagram teilte er nun ein Bild von sich und schrieb dazu: "Aufnahmen mit meinem Dad." Veröffentlichen Tyler und Marc möglicherweise bald ein Vater-Sohn-Duett zur Weihnachtszeit? Immerhin sangen die beiden bereits im vergangenen Jahr "Dear God" von Confetti zusammen.

Der 43-Jährige könnte in jedem Fall kaum stolzer auf seinen Sprössling sein. In seiner Instagram-Story sowie den Kommentaren unter den Beiträgen seines Sohnes schwärmt Marc regelmäßig von dessen Talent: "Du bist so weit gekommen, ich bin stolz auf dich", betonte der gebürtige US-Amerikaner. Auch Mama Sarah ist begeistert: "Gut gemacht! Ich hab dich lieb", kommentierte die Sängerin das neueste Video ihres Sohns.

Instagram / t.terenzi Marc Terenzi und Sarah Connors Sohn Tyler Terenzi

Instagram / t.terenzi Tyler und Marc Terenzi, Realitystars

Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor im Oktober 2006 in Hamburg

