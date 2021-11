Adele (33) ist ein richtiger Profi, was das Aufspüren von wichtigen Informationen betrifft. Die Sängerin machte in den vergangenen Wochen Schlagzeilen mit ihrem lang ersehnten neuen Album "30", in dem sie in mehreren Tracks ihre Scheidung von ihrem Mann Simon Konecki (47) verarbeitet hat. Jetzt sorgt Adele damit für Aufsehen: Nachrichten über sich selbst und ihre Musik verfolgt sie tatsächlich mit geheimen Social-Media-Accounts.

Im Interview mit Rolling Stone verriet die Musikerin: "Ich weiß besser als alle anderen in meinem Team, wie man etwas online bis zur originalen Quelle zurückverfolgt." Ihren Fake-Instagram-Account (auch Finsta genannt) nutzt die 31-Jährige laut eigener Aussage primär zum Ansehen von Katzenvideos oder um Inspiration für ihre Inneneinrichtung zu finden. Ihren geheimen Twitter-Account hingegen habe sie, um Gerüchte und Schlagzeilen über sich selbst verfolgen zu können – der User mit dem Namen Keyon sei ihr dabei eine besondere Hilfe. "Wenn irgendetwas auf Twitter passiert, gehe ich direkt auf seine Seite", erklärte die "Someone Like You"-Interpretin. Er habe oft den richtigen Riecher, ob an bestimmten Geschichten über sie etwas dran ist oder nicht.

Insbesondere als die Fans über das Erscheinungsdatum ihres neuen Albums spekulierten, sei Adele oft im Netz unterwegs gewesen. Den genauen Termin konnte die Künstlerin jedoch bis zu ihrer offiziellen Verkündung geheimhalten: Am 19. November ist es nun so weit. Zu diesem besonderen Anlass feierte die Grammy-Preisträgerin jetzt bereits vorab eine große Release-Party.

Getty Images Sängerin Adele singt in einer TV-Show

Instagram / adele Adele, Sängerin

Getty Images Adele bei den Grammy Awards 2016

