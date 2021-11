Adele (33) lässt sich für ihre musikalischen Erfolge feiern! Die britische Musikerin hat sich Mitte Oktober nach rund sechs Jahren endlich wieder mit einem neuen Song zurückgemeldet – und der Titel "Easy On Me" avancierte weltweit blitzschnell zu einem Hit. Auf weiteren Nachschub müssen die Fans der fünfzehnfachen Grammy-Preisträgerin nicht mehr lange warten: Anlässlich der Veröffentlichung ihres Albums "30" am Freitag feierte Adele schon jetzt eine wilde Party!

Auf Instagram teilte Adele jetzt eine ganze Fotoreihe von dem Event: Auf den Schnappschüssen feiert die Chartstürmerin beispielsweise mit Nicole Richie (40) oder posiert vor mehreren Bildschirmen, auf denen das Cover ihres langerwarteten Albums zu sehen ist – und das in einem besonders glamourösen Outfit: Anlässlich der Party trug die 33-Jährige ein körperbetontes Glitzerkleid der Designer-Legende Oscar de la Renta (✝82). "Eine Runde Cocktails und Tränen", betitelte die "Rolling in the Deep"-Interpretin das Posting.

Adeles Event war zudem bis ins kleinste Detail durchdacht: Unter anderem wurden den Partygästen an diesem Abend Cocktails mit besonderen Namen serviert. Beispielsweise konnten Adeles Freunde einen "Aperologetically Adele Spritz" bestellen – also einen Aperol Spritz. Zudem gab es eine Kerze, die mit dem Titel des aktuellen Songs des Ausnahmetalents beschriftet war.

Instagram / adele Adele, Sängerin

Getty Images Adele, britische Musikerin

Instagram / adele Sängerin Adele, 2021

