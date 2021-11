Shawn Mendes (23) und Camila Cabello (24) sind kein Paar mehr! Seit Juli 2019 gingen die beiden Musiker als Paar gemeinsam durchs Leben und schienen zuletzt noch sehr verliebt ineinander zu sein. Anfang November war das Paar noch turtelnd bei einem Strandtag in Miami Beach gesehen worden, doch nun ist alles aus. Jetzt verrieten Shawn und Camila, dass sie sich getrennt hätten.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der "Treat You Better"-Interpret nun einen kurzen Text, mit dem er seine Fans über das Beziehungsende informierte. "Wir haben uns dazu entschlossen, unsere romantische Beziehung zu beenden", begann Shawn zu erzählen. Dennoch würden die beiden noch sehr viel Liebe füreinander empfinden und weiterhin gut miteinander befreundet bleiben. "Wir haben unsere Partnerschaft als beste Freunde begonnen und werden es auch weiterhin sein", versicherte der dunkelhaarige Hottie.

"Wir sind für eure Unterstützung von Anfang an und auch in Zukunft sehr dankbar", lauteten schließlich die letzten Worte der Bekanntgabe. Unterzeichnet war die Trennungs-Neuigkeit sowohl von Camila als auch von Shawn. Nicht verwunderlich also, dass auch die gebürtige Kubanerin exakt den gleichen Text auf ihrem Account veröffentlichte.

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes bei den People's Choice Awards, 2016

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

