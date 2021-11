Da hat sich die Teilnahme an Hochzeit auf den ersten Blick am Ende ja doch noch für Nicole gelohnt! Im Jahr 2019 war die schöne Blondine Kandidatin in der Kuppelshow – und heiratete ihr Match David. Doch ihre Liebe sollte nicht für die Ewigkeit bestimmt sein: Nach rund zwei Jahren gab sie offiziell die Trennung von ihrem TV-Ehemann bekannt. Doch sie sollte nicht lange alleine bleiben: Im vergangenen September verriet Nicole, dass sie einen neuen Partner hat – und jetzt kam raus: Er ist auch ein ehemaliger "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat!

Das enthüllte sie bei Hochzeit auf den ersten Blick – Die spannendsten TV-Momente. Nicole ist jetzt mit René aus der vergangenen Staffel zusammen! Wir erinnern uns: Er heiratete 2020 sein Match Daniela und kämpfte wie ein Löwe um ihre Liebe, doch der Funke wollte bei ihr einfach nicht so richtig überspringen. Dafür hat es ja jetzt mit Nicole geklappt. Die beiden hatten zwei Monate nach ihrer Trennung von David angefangen, sich zu schreiben. Daraus ist schließlich mehr geworden... "Für mich war es nicht Liebe auf den ersten Blick. Man hat sich eher danach kennengelernt", erinnert sich René im Interview.

Auch Nicole ist überglücklich, wie sich alles ergeben hat: "Natürlich ist es ein großer Schritt, mit René in die Öffentlichkeit zu gehen, aber ich stehe dazu", beteuert die 28-Jährige. Abschließend schwärmt sie: "Ich mag am meisten an René, dass ich bei ihm so sein kann, wie ich bin. Er ist ein ziemlich herzlicher und gefühlvoller Mann."

Sat.1 Nicole, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 René und Daniela im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat René

