Emmy Russ (22) schlägt zurück. Derzeit ist die Influencerin unter anderem mit Kate Merlan (34) zusammen in der TV-Show Temptation Island V.I.P. zu sehen. Dass die beiden Frauen nicht gut aufeinander zu sprechen sind, zeigte sich schon des Öfteren. In einem Podcast schoss Kate heftig gegen die Blondine und nannte sie eine billige Version von sich. Das lässt Emmy nicht auf sich sitzen und teilt nun gegen das Tattoo-Model aus.

"Wenn sie es notwendig findet, über junge, erfolgreichere und hübschere Mädels herzuziehen, dann ist das für mich eine Bestätigung mehr", erzählte die Reality-TV-Bekanntheit in einem Interview mit Promiflash. In Kates Alter, so glaube sie, werde sie sich nicht mehr in irgendwelchen TV-Shows rumquälen, sondern ihr Leben genießen. "Aber wenn sie noch nichts erreicht hat bis jetzt in ihrem Alter – ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, 35 oder so – dann soll sie das natürlich gerne machen", stichelte Emmy.

Ihrer Meinung nach sage es auch viel über die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin aus. In einem früheren Interview mit Promiflash verriet die 22-Jährige, dass sie sich nicht gerade darüber gefreut habe, als sie erfuhr, dass Kate ebenfalls an "Temptation Island V.I.P." teilnehme. "Sie hat einfach grundlos gegen mich", hatte Emmy damals erzählt.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

