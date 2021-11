Kate Merlan (34) eröffnet den Kampf der Reality-TV-Sternchen! Das Tattoo-Model hat schon eine bemerkenswerte TV-Karriere hinter sich. Die Beauty war nicht nur bei Kampf der Realitystars zu sehen, sondern auch bei Promis unter Palmen. Aktuell unterzieht sie sich bei Temptation Island V.I.P. dem absoluten Treuetest. Natürlich lernte sie während der Shows auch ihre TV-Kollegen näher kennen. Auf eine ist Kate aber gar nicht gut zu sprechen: Emmy Russ (22)! Aber was hat Kate gegen die Blondine?

"Emmy Russ ist die billige Version von mir. Ich bin nicht so billig", schoss Kate in Désirée Nicks (65) Podcast "Lose Luder" gegen Emmy. Der Grund: Die Laiendarstellerin könne nur "niveaulos und primitiv über Sex" reden. "Ich bin der Meinung, dass sie nichts anderes kann", gab die 34-Jährige an. Auch beim Format "Temptation Island V.I.P.", bei dem Emmy auch teilnimmt, habe sie Kates Meinung über sie nicht ändern können.

Doch Désirée war der Meinung, dass Emmy keine Kopie von Kate sei, sondern eher von der Musikerin Katja Krasavice (25). Der Unterschied sei jedoch: "Katja ist nicht 'leer'. Sie hat als kleines Kind eine strenge Musikausbildung genossen. Sie spielt Geige, sie hat eine Gesangsausbildung, sie ist ein künstlerisch trainiertes Show-Horse", schwärmte Désirée von der Sängerin.

Anzeige

Getty Images Désirée Nick in Berlin

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Juli 2021

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im September 2021

Anzeige

Emmy oder Kate – mit welcher Seite sympathisiert ihr mehr? Eindeutig Kate! Ich mag Emmy total. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de