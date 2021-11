Christina Ricci (41) wollte wohl keine große Sache aus ihrer Hochzeit machen. Die Schauspielerin hatte erst im Oktober via Instagram verkündet: Sie hat ihrem Partner Mark Hampton das Jawort gegeben. Zusätzlich postete die "The Addams Family"-Darstellerin zwei romantische Selfies von sich und ihrem Bräutigam. Doch weitere Einzelheiten behielt sie für sich – zumindest bis jetzt: Nun plaudert die Brünette aus, wie zackig die Trauung tatsächlich über die Bühne ging.

"Wir haben sozusagen eine Blitzhochzeit daraus gemacht", gab sie kürzlich während ihres Auftritts in der amerikanischen TV-Show The Talk preis. Von Glitzer und Glamour fehlte dabei jede Spur. Stattdessen hielt das Paar es schlicht und trat einfach "ganz schnell" in einer Hinterzimmerkirche im kalifornischen Örtchen Van Nuys vor den Altar. Der "Sleepy Hollow"-Star erklärt auch, warum alles so fix ging: "Weil ich im neunten Monat schwanger bin und wir es flott hinter uns bringen wollten. Das war keine ausgefallene Hochzeit."

So können sich die frischgebackenen Eheleute jetzt auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes vorbereiten. Vor allem Christinas siebenjähriger Sohn Freddie, der aus der Beziehung mit ihrem Ex-Mann James Heerdegen stammt, freut sich offenbar schon riesig auf sein Geschwisterchen. "Er ist superaufgeregt. Er hat sich schon lange gewünscht, ein großer Bruder zu sein. Er verspricht sogar zu helfen", verrät die 41-Jährige.

Instagram / riccigrams Christina Ricci und Mark Hampton

Getty Images Christina Ricci beim TVfest im Februar 2017

Getty Images Christina Ricci und Mark Hampton bei der "Yellowjackets"-Premiere im November 2021

