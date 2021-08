Christina Ricci (41) schwelgt im Baby-Glück! Im vergangenen Jahr hatte die Schauspielerin bekannt gegeben, dass sie sich nach sieben Jahren Ehe von ihrem Mann James Heerdegen scheiden lässt. 2014 hatte das Paar gemeinsam einen Sohn, Freddie, bekommen. Nach dieser schweren Zeit hatte die "The Addams Family"-Darstellerin ihre Fans nun jedoch mit der freudigen Nachricht überrascht: sie erwartet ein Kind mit ihrem neuen Partner. Jetzt präsentierte die werdende Zweifachmutter auch endlich stolz ihren wachsenden Babybauch.

In ihrer Instagram-Story teilte die 41-Jährige nun einen Schnappschuss von sich in Unterwäsche, auf dem ihre runde Körpermitte schon bestens zu erkennen ist. In einem schwarzen BH und einem blauen Spitzenslip posiert sie vor dem Spiegel. Das Babybauch-Foto ist zudem die erste Aufnahme der Emmy Awards-Nominierten seit ihrer Schwangerschaftsverkündung. Christina und ihr neuer Partner, Hairstylist Mark Hampton, hatten ihre Freude über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs vor wenigen Tagen auf Social Media mit den Worten "Das Leben wird immer besser" zum Ausdruck gebracht und dazu einige Ultraschallbilder geteilt.

Auch viele Stars zeigten sich von der süßen Babynews begeistert. Unter dem Beitrag der in Santa Monica geborenen Beauty hinterließen Berühmtheiten wie Ruby Rose (35), Lana Del Rey (36) und Diane Kruger (45) ihre Glückwünsche.

Anzeige

Instagram / riccigrams Christina Ricci im August 2021

Anzeige

Instagram / riccigrams Christina Ricci im Mai 2021

Anzeige

Instagram / markhamptonhair Ultraschallbilder von Christina Ricci und Mark Hamptons Baby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de