Emmy Russ (22) teilt gegen die Verführerinnen bei Temptation Island V.I.P. aus! Im Rahmen des Formats wollen die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Freund Udo Bönstrup (27) ihre Treue testen. Um ihren Lover in Versuchung zu bringen, legen sich elf Singleladys ins Zeug und versuchen den YouTuber in der Männer-Villa um den Finger zu wickeln. Große Sorgen machte sich Emmy jedoch nicht, wie sie im Promiflash-Interview verriet: Sie sah in den Verführerinnen keinerlei Konkurrenz!

Im Gespräch mit Promiflash teilte die 22-Jährige ihren Eindruck der Girls. "Generell fand ich die hässlich. Die waren jetzt alle nicht wirklich zum Umhauen", urteilte Emmy. Die einzige Ausnahme sei Layla Leona gewesen. "Die war optisch noch anschaubar. Der Rest war einfach nur basic und für mich definitiv keine Konkurrenz", betonte die Blondine. Selbst Layla könne ihr nicht das Wasser reichen, sei aber sympathisch gewesen. "Deswegen würde ich da jetzt auch kein schlechtes Wort über sie verlieren, weil ich finde, Mädels sollten zu Mädels halten", erklärte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin.

Ähnlich erging es Emmy mit den männlichen Verführern. "Auf den ersten Blick fand ich die Jungs auch nicht zum Umhauen, um ehrlich zu sein", verriet die einstige Promis und Palmen-Kandidatin. Dominik Brcic sei jedoch "auszuhalten" gewesen. "Es war nicht so, dass ich ihn jetzt hässlich fand oder besonders hübsch – er war okay", erzählte sie. Die emotionale Verbindung spiele jedoch auch noch eine Rolle.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Emmy Russ und Udo Bönstrup, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

RTL / Frank J. Fastner Layla Leona, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2021

RTL / Frank Fastner Dominik Brcic, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

