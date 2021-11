Andrej Mangold (34) im ehrlichen Beziehungstalk! Der einstige Bachelor war rund eineinhalb Jahre mit seiner Staffel-Gewinnerin Jennifer Lange (28) zusammen. Doch kurz nach ihrer Sommerhaus-Teilnahme zerbrach ihre Liebe. Die Bremerin ist bereits wieder neu verliebt – und zwar in den Musiker Darius Zander (37). Doch für Andrej läuft es bisher in Sachen Liebe nicht so gut. Jetzt verriet der Hottie, warum er noch solo ist!

In seiner Instagram-Story ging der 34-Jährige genauer auf das Thema ein und betonte: "Jemanden kennenzulernen ist ja ganz normal. Aber dass sich daraus Liebe oder eine Beziehung entwickelt, ist wirklich schon echt eine Herausforderung heutzutage. [...] Ich will mir einfach zu hundert Prozent sicher sein und werde deshalb nichts überstürzen." Andrejs nächste Beziehung soll nämlich auch seine letzte sein. Wie stellt er sich denn seine Traumfrau vor?

"Ich will einfach eine Frau kennenlernen, die mitten im Leben steht, ihr eigenes Ding macht, unabhängig und selbstständig ist", erklärte Andrej weiter. Dabei sei es ihm egal, ob sie in der Öffentlichkeit steht oder nicht – Hauptsache, sie bringt Werte wie Ehrlichkeit, Offenheit, Empathie und Loyalität mit. Auch das Alter spielt für die TV-Bekanntheit keine Rolle: "Es kommt eher darauf an, an welchem Punkt steht die Frau in ihrem Leben und was hat sie schon alles erlebt."

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im August 2021

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2019 in Berlin

Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Star

