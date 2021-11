Sophia Thomalla (32) und ihr Partner Alexander Zverev (24) scheinen unzertrennlich zu sein! Seit Oktober dieses Jahres gehen die Are You The One?-Moderatorin und der Tennisprofi gemeinsam durchs Leben. Ihr Liebesglück machte die TV-Bekanntheit mit einem süßen Knutschbild via Instagram öffentlich. Und auch in darauffolgenden Interviews kommt die brünette Schönheit kaum noch aus dem Schwärmen – ist Sophia etwa verliebter denn je?

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de