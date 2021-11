Was für ein schöner Mutter-Sohn-Moment! Perrie Edwards (28) wurde im August dieses Jahres erstmals Mutter. Die Little Mix-Sängerin durfte einen kleinen Jungen namens Axel auf der Welt begrüßen. Seitdem sind sie und ihr Freund Alex Oxlade-Chamberlain (28) total vernarrt in den Kleinen und können anscheinend gar nicht genug von ihm bekommen. Das beweisen unter anderem diese neuen Fotos im Netz: Hier kuschelt Perrie mit ihrem Söhnchen Axel!

Auf ihrem Instagram-Account gab die Beauty nun Einblicke in ihren Familienurlaub. So posieren die frischgebackenen Eltern beispielsweise verliebt vor einer wunderschönen Kulisse. Doch die Aufmerksamkeit liegt wohl eher auf einem anderen Pic: Denn Perrie zeigt sich zudem ganz verschmust mit Baby Axel! Die kleine Familie schien die gemeinsame sonnige Auszeit sehr zu genießen.

Außerdem begeisterte die Blondine mit ihrem After-Baby-Body. Nur knapp drei Monate nach der Geburt ist Perrie nämlich schon wieder topfit und präsentierte ihre heißen Kurven am Strand in einem knappen Bikini. Eine Userin kommentierte entzückt: "Du strahlst und dein Baby ist wunderschön!"

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im November 2021

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, Sängerin

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards im November 2021

