Wer wird sich den The Masked Singer-Pokal holen? Am Samstagabend steht bereits das große Finale an. Die Heldin, der Mops, die Raupe und Mülli Müller sind noch im Rennen – und werden die "The Masked Singer"-Bühne im Finale sicherlich zum Beben bringen. Welcher Promi sich unter den XXL-Kostümen verbirgt, ist bislang noch ein streng gehütetes Geheimnis. Auch über die Identität des plüschigen Müllmonsters Mülli wird weiterhin gerätselt.

Tedros Teclebrhan (38), Wincent Weiss (28) oder doch Johannes Oerding (39)? All diese Namen sind in den vergangenen Wochen schon gefallen, wenn es um den Promi unter Müllis Maske ging. Wer wirklich Woche um Woche in der Mülltonne die Bühne rockt, erfahren die Zuschauer erst im Finale. Ein Name hat sich zuletzt allerdings als Favorit heraus kristallisiert: Alexander Klaws (38)! In der ProSieben-App sind sich mehr als die Hälfte der Fans sicher, dass der einstige DSDS-Sieger den umweltbewussten Mülli verkörpert. Auch einige Indizien sprechen dafür.

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Indizien zu Mülli:

- Ein umgedrehtes "A" auf der Mülltonne

- Bananenschalen

- Ein Plüschaffe

- Das Mülli-Mobil

- Müllmann Manni

- Ein Bienenstock

- "Bist du wieder auf einer deiner wilden Recycling-Partys?"

- Ein Vogelhäuschen

- Goldener Glitzerregen

- Plastikflaschen

- Goldenes Konfetti im Glas

- "Plastik ist doof."

- Saatgut-Mix: Tomate-Basilikum

- Plastikflaschen im Meer

- Eine Schildkröte

- "Helft mir die Welt zu verbessern. Vereint sind wir stark."

- "Du bist ein wahres Mülltitalent."

- "Die Welt kann nicht warten."

- Pizzaschachteln

- Plastik- und Altpapier-Schilder

- Eine Blume erblüht

- Gemüse, Kaffee und Brot

- Schild: "Aus eigenem Anbau"

- Schild: "Selbstversorger"

- "Lass uns noch einen Baum pflanzen, damit die Erde weiter atmen kann."

- Ein gelber und ein schwarzer Müllbeutel

- "Care for climate."

- "Lässt du mich noch an der Kaffeebude an der Eck raus?"

- Eine Mülltonne mit Flammen

- Ein Kiosk

- "So eine Type habe ich selten erlebt. Er ist einfach ein Unikat."

- "An guten Tagen bleibt bei seinem Humor kein Auge trocken."

- Blubberwasser PETsi

- "Da blubbert mir die Kohlensäure hoch vor Freude."

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Mülli Müller aus "The Masked Singer"

Anzeige

ActionPress Alexander Klaws, Moderator

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Mülli und Matthias Opdenhövel in der fünften "The Masked Singer"-Show im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de